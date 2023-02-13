Deprem bölgesinde 3 gündür kayıptı, imdadına jandarma yetişti

Hatay’ın Antakya ilçesinde yakınlarının 3 gündür kendisinden haber alamadığı alzheimer hastası yaşlı adamı, arabasını itmeye çalıştığı sırada jandarma ekipleri buldu. Depremden haberi olmayan yaşlı adam, sağ salim yakınlarına teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, deprem sonrasında bölgeye destek olabilmek için farklı illerden gelen ve asayişi sağlayabilmek için devriye gezen jandarma ekipleri, yaşlı bir adamın otomobilini itmeye çalıştığını gördü. Yaşlı adama yardım etmek için yanına giden ekipler, meydana gelen depremden bihaber olduğunu fark etti. Yaşlı adamın kimliğini sorgulayan ekipler, vatandaşın 3 gündür kayıp olan 74 yaşındaki Sabahittin Mültici olduğunu tespit etti. Mültici’nin gezmeye çıktığı, benzin bitince ise otomobilini itmeye çalıştığı öğrenildi. Yaşlı adamın alzheimer hastası olduğunu fark eden ekipler, Mültici’nin Konya’da yaşayan kızına ulaşarak durumu bildirdi. Kızının isteği üzerine ekipler, yaşlı adamı Hatay’da yaşayan akrabalarına teslim etti.

Yaşlı adamın bulunduğunu gören yakınları ise jandarma ekiplerine teşekkür etti.