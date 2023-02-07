Deprem bölgesinde cansiperane mücadele

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen depremlerin ardından hızla afet bölgesine giden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin güney kesimlerindeki illeri yoğun bir şekilde etkileyen depremlerin ardından seferber oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da, depremin yaşandığı ilk saatlerde hızla arama ve kurtarma katılmak üzere afet bölgesine intikal etti. 7 araç 54 personel ile Osmaniye’de arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, gece boyunca da özveriyle çalıştı. Öte yandan, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, afet bölgesine intikal ettirilen iş makinelerinin, kamyonların, jeneratörlerin, kaza kurtarma aracı ve arama kurtarma köpeğinin yanı sıra battaniye gibi ayni yardım malzemelerini taşıyan tırların da bugün afet bölgesine ulaşması bekleniyor.

Yürütülen çalışmaları yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızla seferber olduk. Tüm Türkiye, tek yürek olarak, afet bölgesinden gelecek olan güzel haberleri bekliyoruz” dedi.