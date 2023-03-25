Deprem bölgesinde girişimci kadınlara destek

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde üreten kadınlara destek olacak Sosyal Satın Almayı Destekleme Çağrısına çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde üreten kadınlara destek olacak Sosyal Satın Almayı Destekleme Çağrısına çıktı. Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) çerçevesinde açılan çağrı ile firmalar ürünlerini konteyner kentlerde ürettirecek, kalkınma ajansları ise bu ürünlere uygun atölyeler kuracak. Kadınlar burada hem meslek öğrenecek hem de gelir elde edecek. Afetzedelerin istihdama katılmalarını hedefleyen çağrı için son başvuru 24 Nisan’da.

Depremden zarar gören 11 ilde başlatılan sosyal girişimcilik seferberliği ile çadır veya konteynerlerde kalan kadın ve gençlerin girişimci olmaları hedefleniyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası koordinasyonuyla yürütülen SEECO Projesinde, “Sosyal Girişimcilik Merkezleri” kurulacak. Bu merkezler Çukurova Kalkınma Ajansı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın görev bölgesinde bulunan 11 ili kapsıyor. Bu merkezlerde, iş fikri olan kadınlar ve gençler iş fikirlerini olgunlaştıracak eğitimler alacak, mentörlük destekleri vereceğiz ve en sonunda da iş fikrini hayata geçirmek üzere hibe desteklerinden yararlanacaklar.

Hatay’da depremlerden dolayı büyük hasar gören sanayi sitelerinde incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu çağrı ile konteyner kentlerde, çadır kentlerde yaşayan kadınların ürettikleri ürünlere alım garantisi verdiklerini kaydederek, “Onların da üretime katılabilmesi için Avrupa Birliği ve Dünya Bankası ile yürüttüğümüz SEECO projesi var. Depremzede kardeşlerimizin buralarda ürettikleri bütün ürünlere alım garantisi veriyoruz. Bu sayede depremzede vatandaşlarımız hem bir meşguliyet kazanacaklar, hem de ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar. Biz bu planı da devreye aldık. Konteyner kentlerde, çadır kentlerde yaptıkları hem üretimlerine destek veririz hem de ürünlerini satın alırız” dedi.

Kadın girişimcilerin, kadın kooperatiflerinin, Kalkınma Ajanslarının destekleri ile kurulmuş yapılar olduğuna işaret eden Bakan Varank, “Kalkınma Ajanslarımızı biz şu şekilde yönlendirdik. Burada ürünü olan, üretimine devam eden bir kooperatif varsa biz bunların ürünlerini satın almak için hazırız ve alım garanti veriyoruz” diye konuştu.

Varank, sözlerine şöyle devam etti:

“Diyelim ki; konteyner kentlerde, çadırlarda kadınlar başta olmaz üzere vatandaşlarımız üretim yapmak istiyorlar, bir şeyler üretiyorlar. Bunu yaparlarsa biz kendilerine alım garantisi veriyoruz. Siz yeter ki oturun dikiş mi dikiyorsunuz, dikişinizi yapın biz bunu satın alacağız.”

Konteyner kentlerde, çadır kentlerde tek tek bu yapıları kurduklarını anlatan Varank, “Kalkınma ajansımız gezerek bu hususları anlatıyorlar. Kalkınma Ajanslarımız üzerinden biz burada kendilerine gerekli desteği veririz. Konteyner kentlerde, çadır kentlerde yaptıkları hem üretimlerine destek veririz hem de ürünlerini satın alırız. Bunu şu anda gerçekleştiriyoruz” dedi.

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Mardin’de 57 geçim kaynağı tesisi kurulacak. Kalkınma Ajansları ve yerel yönetimlerin iş birliği ile konteynerlerden dönüştürülecek tesislerde öncelikli olarak kadınlar ve gençlerin girişimcilik ekosistemine adım atmaları sağlanacak. Girişimcilere eğitim ve danışmanlık destekleri verilecek. İş fikrini hayata geçirene işletme kurması için makine ve ekipman alımını da kapsayan 300 bin liraya kadar hibeler verilecek.

Çağrı çerçevesinsde Türkiye’de tekstil, imalat, gıda, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren büyük firmalar ile “sosyal satın alma” protokolleri imzalanıyor. Bu çerçevede firmalar depremzede girişimcilere alım garantisi verecek. Depremzede kadınlar ve gençler, büyük firmaların talep ettikleri standartlardaki ürünleri üretecek. Büyük firmalar ayrıca, ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşmasına da yardımcı olacak.

Bu çağrı ile deprem sonrası zor günler geçiren afetzedelerin istihdama katılmaları sağlanacak. Bölgenin sosyo ekonomik kalkınmasına destek verilecek. Çadır ve konteyner kentlerde kalan kadın ve gençlerin psikososyal açıdan iyileşmelerine yardımcı olunacak.