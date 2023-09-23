Bilecik İl Müftülüğü tarafından emekli olan ve deprem bölgesinde görev alan personele başarı belgesi verildi.

Bilecik İl Müftülüğü ’Eylül Ayı Personel Toplantısını’, Ertuğrulgazi Camii’nde İl Müftüsü Ali Erhun’un başkanlığında il müftü yardımcıları, şube müdürleri, vaizler ve din görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığından gelen yazılar ve gündemde bulunan konular değerlendirildi toplantının ardından görevlilerin istek ve önerileri dinlendi. Toplantı sonrasında camii müezzin ve imamlarına ve emekli olan personele Müftü Erhun teşekkür ederek plaketi takdim etti. Erhun, "Bu onur meslekleri yapmış olmalarından ve hizmetlerinden dolayı kurum adına teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde görev alan personele başarı belgesi verildi

Kahramanmaraş merkezinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde insani yardım, cenaze hizmetleri ve manevi destek hizmetleri başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen hizmetleri ifa etmek üzere görevlendirilen personel, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi. Başarı belgelerini takdim eden Müftü Erhun, görev alan personele teşekkür ederek hayri hizmetlerinin devamını diledi.