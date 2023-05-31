Deprem bölgesinde görev yapan personele başarı belgesi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 kenti etkilene depremler sonrasında gönüllü olarak ve TAMP çerçevesinde görev alan Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline takdir ve başarı belgesi takdim edildi.

Afet bölgesinde yapılan arama kurtarma, koordinasyon, hasar tespiti ve gıda denetimi faaliyetlerine katılan personele belgelerini Vali Muammer Erol ve İl Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar takdim edildi. Tarım Müdürlüğü personel, Hatay’da Antakya Belediyesi ve İl Müdürlüğü binası çevresinde yıkılmış binalarda kurtarma çalışması yapmış, bu çerçevede 13 binaya müdahale ederek 11 cansız 1 canlı vatandaşı göçük altından çıkarmıştı. Yalova ve çevre illerden deprem bölgesine ulaştırılan su, ekmek ve muhtelif giysi dağıtımı yapıldı.

Ayrıca İl Müdürü Suat Parıldar ve İl Müdür Yardımcısı Selçuk Yaman başta olmak üzere İl Müdürlüğünden farklı ekipler, değişik tarihlerde yine deprem bölgesindeki köylerde ahır ve ağılların hasar tespitlerini yapmış, göçük altında kalarak yaralanmış büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tespit ve tedavi işlemleri ile ilaç dağıtımı yapmışlardı.

İlçe Müdürlüğü binasının hasar tespitini yaparak arızalı olan elektrik ve su bağlantısını da onaran ekipler, köylerde enkaz altında kalan hayvanların çıkartılmasını da sağladı.

Yalova ve çevre illerden gelen hayvan yemleri, saman ve hayvan barınağı için branda, naylon tarzı malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ekipler yardım malzeme depolarının da organizasyonunu yaptılar.