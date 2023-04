Deprem bölgesinde görev yapan personele teşekkür iftarı

TAKİP ET

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak depremin ardından bölgede görev yapan kamu kurumları ve gönüllü kuruluşların personeliyle iftar programında buluştu.

İftar programı esnasında bir konuşma yapan Vali Şıldak; kederle, acıyla bölgede gönülden emek veren herkese teşekkür eden Vali Şıldak programda yaptığı konuşmada, "Burada bulunan 400’e yakın kıymetli personelimiz, gönüllülerimiz, kurumlarımız hep birlikte büyük bir aileyi temsil ediyoruz. Hepimiz Balıkesir’i oluşturan parçanın birer unsuruyuz. Bugün itibarıyla deprem bölgesine giden kamu personeli sayımız 3 bin 977 olmakla birlikte bir hafta içinde bu sayı 4 bini geçecek. Özel sektör personeli 436, bölgeye giden gönüllülerin sayısı 201 iken, insan gücünün yanı sıra 390 kamu aracı, 321 kamu iş makinesi ve özel sektörden 70 iş makinesi ile bölgede Balıkesir’i temsil ettik. Bugün itibariyle bölgeye sevk edilen yardım tırı sayısı da bin 55’e ulaştı. Bizim emsalimiz olan illere göre Balıkesir’e gelince bu sayılar hep daha yüksek tezahür ediyor. Balıkesir, acı ile kedere boğulduğumuz günlerde büyük bir dayanışma ile yangın yerine dönen bölgeye can siperhane bir şekilde gönülden destek verdi. Bu salonda bulunan her birimiz, sizin temsil ettiğiniz çalışma arkadaşlarınız ve vatandaşlarımız durmaksızın el ele vererek ellerinde ne varsa bölgeye göndermeye, maddi ve manevi imkanları yansıtmaya yarışırcasına koştular. Elini taşın altına koyan bütün kurum kuruluşlarımıza, tüm yöneticilerimize, odalarımıza, borsalarımıza, iş insanlarımıza, sektör temsilcilerine ve değerli vatandaşlarımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum. Örnek bir dayanışma, birlik ve beraberlik ile bugünleri birlikte atlatıyoruz." şeklinde konuştu.

Balıkesir’in ülkede yaşayan her bir vatandaşın depremin acısını yürekten hissettiğine dikkat çeken Vali Şıldak, "Deprem belki bizden çok can aldı ancak, şu gerçeği de unutmamak gerekir ki; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin toprakları üzerinde yaşayan her bir vatandaşımız bu depremin acısını iliklerine kadar yüreğinde hissetti, acının azalması için elinden ne geliyorsa fazlasıyla yaptı. Balıkesir bunu en iyi gerçekleştiren illerimizden biri. Ben tekrar burada bulunan bulunmayan, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bir gözlemimi de ifade eden Vali Şıldak; "Büyükşehir Belediyemiz gittiği her yerde iz bıraktı. Balıkesir bu desteği gönülden sağladığını bölgede hissettirdi. Bu desteği bölgede hissettiren Büyükşehir Belediyemize de ükran borçluyuz. Osmaniye’de Jet Üssümüzün kahramanı 50 subay ve astsubayımızla dönüşümlü olarak birlikte çalıştık. Onlara da teşekkür ediyorum. Bütün kurumlarımız, her biriniz birer kahramansınız. Emniyetimiz, jandarmamız, bütün kurumlarımız canla başla mücadele ettiler. Hiçbir Balıkesirli personelimizi bir olumsuzlukla, bir yetersizlikle görmedik, duymadık, şahit olmadık. Bu da bizim için en büyük iftihar vesilesidir. Bunları dillendirerek tarihe not düşmeyi önemsiyorum" diye konuştu.