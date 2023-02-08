Deprem bölgesinde ısı termal kameralar

Bilecik Tornado Havacılık İnsansız Hava Aracı ekibi, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası bölgede yaptıkları çalışmada, dronlara taktıkları ısı termal kamerasıyla enkaz altındaki vatandaşları tespit ediyorlar.

Bilecik ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye destek olmak amacıyla yola çıktı. Gaziantep’e ulaşan ekip, geliştirdikleri İnsansız Hava Araçları (İHA) ile bölgede kurtarma ekiplerine destek oluyor.

Yapılan destek çalışmaları hakkında bilgi veren Takımın Lideri Yasin Yasa, "Geliştirdiğimiz Şehit Polis Tufan Kansuva İHA birlikte ve termal kamera dron sistemlerimizle enkaz bölgemizdeyiz. Enkaz bölgemizde geldiğimizden bu yana kaldırdığımız İHA ve termal kameralarla, ısı görüntüleme sistemleriyle belirlediğimiz noktalarda ısı aldığımız noktalarda ekiplerimizle birlikte hareket ediyoruz. Ayrıca ekibimizde bulunan bir İHA ile birlikte radar sistemimiz var. Radar sistemleriyle enkaz bölgesinin etrafını ölçerek dronları daha kritikleri kenara atarak profesyonel çalışmaya özen gösteriyoruz" dedi.

Yasa, "Deprem haberini alınca anında çıkış yaparak Bilecik’te gönüllü arama kurtarma ekibimizle birlikte bölgeye intikal ettik. Geldiğimiz günden bu yana ekiplerimizle birlikte durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Biz Bilecik halkı olarak Bilecik’teki genç nesiller olarak hiçbir şekilde bu enkaz bitmeden dönmeyi düşünmüyoruz" dedi.