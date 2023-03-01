Deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimine başladılar

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen psikososyal destek ekibi, deprem bölgesine ulaşır ulaşmaz çalışmalarına başladı.

Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar Fatih Ertürk, Cafer Adıyaman, Yusuf Gök, Fatma Zeyrek, Uğur Şeker, Fatma Zehra Avşar, Hüseyin Kılınç, Özel Eğitim Öğretmenleri Erçin Dural ve Salih Genç’ten oluşan Bilecik ekibi deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimine başladı.

Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, depremzede çocukların ve öğrencilerin neşeli bir şekilde sürdürdükleri çalışmalarda oyun ve uygulamalı etkinlikler ile depremzede çocukların psikolojilerine destek sağladıklarını belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan programı uygulayan ekip bireyselleştirilmiş eğitimi önceleyerek öğrenci bazlı çalışmalar da yürütüyor. Gönüllü rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlardan oluşan psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale ekipleri tarafından uygulanacak olan eylem planında başta psikolojik ilk yardım olmak üzere; deprem ve kayıp-yas psikoeğitim programları, zorlayıcı yaşam olayları sonrası öğretmen psikoeğitim programı ve çalışana destek-afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmeti sunan psikolojik danışman, rehber öğretmenler için psikoeğitsel destek grubu eğitim içeriklerinin uygulanmasına ilişkin teferruatlı yol haritasını belirlendi. Eylem planında yer alan ve çocukların yaşanan olayı anlamlandırmaları ile toparlanmalarını desteklemek amacıyla sahada uygulanmak üzere hazırlanmış olan psikolojik ilk yardım dokümanları, deprem ve kayıp-yas konularına ilişkin psikoeğitim programları, broşür, hikâye kitapları, sunu içerikleri, travmatik yaşam olayları sonrası ailede ve okulda psikolojik sağlamlık kitapları kullanılıyor" dedi.