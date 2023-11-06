Deprem bölgesindeki çocuk ve aile merkezlerinin sayısı 3'e ulaştı

Türkiye Vodafone Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında Adıyaman’ın ardından Gaziantep ve Hatay’da da Çocuk ve Aile Merkezleri kuruldu. Gaziantep’teki merkezin açılışını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gerçekleştirdi. Çocuklar, ebeveynler ve kadınlara yönelik destekleyici çalışmaların yapıldığı merkezlerde, bir yılda 4 bin 500 çocuk ve ebeveyn ile birlikte 2 bin 500 genç kadına da ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), afet bölgesinde yaşayanların desteklenmesi amacıyla hayata geçirdiği projeyi geliştirmeye devam ediyor. Proje kapsamında Adıyaman’ın ardından Gaziantep ve Hatay’da da Çocuk ve Aile Merkezleri kuruldu. Merkezlerde, depremden etkilenenlerin psikososyal yönden desteklenmesi, çocukların öğrenme kayıplarının telafi edilebilmesi, anne babaların ebeveynlik rollerinde güçlendirilmesi ve bu süreçte çocuklarının gelişimini destekleme becerilerinin artırılması ve aynı zamanda genç kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Adıyaman ve Gaziantep’te 160’şar, Hatay’da ise 120 çocuk kapasitesine sahip olan merkezlerde ilk yıl 4 bin 500 çocuk ve ebeveyn ile birlikte 2 bin 500 genç kadına da erişilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Gaziantep’te hayata geçirilen merkezin açılışına TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, AÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ayşecan Özyeğin Oktay ve AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şöyle konuştu: “Asrın felaketi üzerinden tam bugün 9 ay geçti. Aslında hepimizin kalbi o gün orada kaldı. İlk günden itibaren acıyı derinden hissettik. Ancak durmadan yorulmadan da bölge için çalışmaya devam ettik. Bugün de Anne Çocuk Eğitim Vakfımız AÇEV’in deprem bölgesinde gerçekleştirdiği sayısız çalışmalardan birini daha hizmete açma sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Asrın felaketinin ardından annelerimiz ve çocuklarımız için yaptığımız her hizmette AÇEV başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızı yanımızda görmek hepimize güç kattı. Devlet ve sivil toplum kuruluşları birlikte çalışınca çok daha güzel şeyler ortaya çıktığını ve el ele gönül gönüle işler yaptıkça da vatandaşlarımızın gerçek ihtiyacına ulaştığını, gerçek ihtiyaçlarına cevap verdiğimizi de görüyoruz. Nitekim bu örnek de bunun bir tanesi. Bu merkezin yapılmasında büyük emeği olan AÇEV’e ve Türkiye Vodafone Vakfı’na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şöyle konuştu: “Türkiye Vodafone Vakfı olarak, afet bölgesindeki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. AÇEV iş birliğiyle başlattığımız projeyle bölgede hem çocuklara ve ebeveynlerine hem de kadınlara destek oluyoruz. Proje kapsamında bölgede açtığımız Çocuk ve Aile Merkezi sayısı 3’e ulaştı. Bu merkezlerde afetten etkilenen çocuk ve kadınların desteklenmesi ve güçlenmesine yönelik pek çok çalışma yapılıyor. AÇEV’in bilimsel temelli eğitim programlarının uygulandığı merkezlerde, Türkiye Vodafone Vakfı’nın ‘Yarını Kodlayanlar’, ‘Dijital Benim İşim’ ve ‘Kırmızı Işık’ gibi mevcut projeleri de uygulanacak. Projenin ilk yılında hedefimiz, 4 bin 500 çocuk ve ebeveyn ile 2 bin 500 genç kadına ulaşmak. Bu projeyle, bölgede önemli bir sosyal ihtiyaca cevap vereceğimize inanıyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımız için tüm imkânlarımızı kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmayı sürdüreceğiz.”

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt ise şunları ifade etti: “AÇEV olarak, 30 yıldır, beyin gelişiminin büyük bir kısmının tamamlandığı, bireyin sosyo-duygusal, fiziksel, bilişsel ve dil becerilerinin en fazla şekillendiği ve bu dönem öğrenilenlerin tüm hayatı etkilediği erken yaşları odağımıza alarak bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Hem erken çocuklukta müdahale alanındaki uzmanlığımız ve yetkinliğimiz hem de afet sonrası destek konusundaki deneyimimiz, deprem bölgesinde başta çocuklar olmak üzere anne babalar ve aynı zamanda genç kadınların ihtiyaçlarını en doğru şekilde tespit edebilmemize olanak sağlıyor. Sahada yaptığımız incelemeler bize gösteriyor ki çocukların en temel ihtiyacı, güvenli bir ortamda, yaşıtlarıyla birlikte, bir yetişkin gözetiminde sosyalleşmek ve gelişimlerini destekleyecek faaliyetlere katılmak. Anne babaların da diğer anne babalarla bir araya gelerek sosyalleşmeye, deneyimlerini paylaşmaya ve çocuklarının gelişimine destek olabilmek, onlarla ilişkilerini güçlendirebilmek için bilgi ve becerilerini artırmaya ihtiyaçları var. Biz, deprem bölgesinde Türkiye Vodafone Vakfı’nın da değerli destekleriyle açtığımız Çocuk ve Aile Merkezlerimizde, bu ihtiyaçlara odaklanarak yaz boyunca bilimsel temelli eğitim programları uygulayarak yüzlerce insana ulaşma fırsatı yakaladık. Şimdi de yeni başladığımız kış dönemi program uygulamalarımızı depremden etkilenenlerle buluşturmanın heyecanı içindeyiz.”

Erken yaştaki çocuklar için destek programları

Çocuk ve Aile Merkezlerinde, uzman öğretmenler eşliğinde güvenli bir ortamda, erken yaş grubundaki çocuklara yönelik destek programları uygulanıyor. Kış dönemi boyunca toplam 34 hafta süren program uygulaması, sabah ve öğlen grubu olmak üzere yarım günlük akışlardan oluşuyor. Program ile çocukların sosyo-duygusal, bilişsel ve dil gelişimleri başta olmak üzere tüm gelişim alanlarının ve buna bağlı olarak ilkokula hazır olmalarının desteklenmesi hedefleniyor.

Kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor

Çocuk ve Aile Merkezlerinde bulunan kitap ve oyuncak kütüphanelerinde, konteyner kentte yaşayan 3-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak kendi yaş gruplarına özel zaman dilimlerinde çeşitli etkinlikler, oyunlar ve kitap okuma zamanlarını kapsayan akışlar uygulanıyor. Kütüphanelerde hem çocukların akranlarıyla oyunlar oynaması hem de kitap okuma alışkanlığı kazanması hedefleniyor. Kitap ve oyuncak kütüphanelerinden kış döneminde her bir merkez için 240 çocuk olmak üzere toplamda 720 çocuğun faydalanması hedefleniyor.

Ebeveynler için destek eğitimleri veriliyor

Çocuk ve Aile Merkezlerinden faydalanan çocukların anne babalarına yönelik olarak çeşitli destek eğitimleri uygulanıyor. Merkezlerde kış döneminde uygulanacak olan ve annelere yönelik düzenlenen Anne Destek Programı ile 3-6 yaş döneminde çocuğu olan annelerin, çocuklarının sağlıklı gelişimini desteklemeleri için ebeveynlik becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Program, 30 hafta boyunca, haftada bir gün 1,5 saatlik toplantılar şeklinde gerçekleştiriliyor. Babalara yönelik uygulanan Ebeveyn Destek Uygulaması ile de babanın iyi olma hali desteklenerek çocuğun gelişiminin, aile içi iletişimin ve aile dayanıklılığının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Uygulama, ortalama 15 kişilik gruplarla, 6 hafta boyunca, haftada bir gün 1,5 saatlik toplantılar şeklinde gerçekleştiriliyor.

Genç kadınlara özel eğitim programı

Çocuk ve Aile Merkezlerinde konteyner kentlerde yaşayan genç kadınların güçlenmesi ve yaşam becerilerini artırarak hayat içinde daha aktif rol alabilmesi için yapılandırılmış Hayat Dolu Buluşmalar eğitim programı da uygulanıyor. Programa katılan kadınların eğitime devam, kadın sağlığı, eleştirel düşünme, teknolojiyi kullanma, haklarını bilme ve kullanma gibi konularda bilgi edinmesi hedefleniyor.

Travma sonrası psikososyal destek hizmetleri

Çocuk ve Aile Merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği (TARDE) ile iş birliğinde depremden etkilenenler için travma sonrası psikososyal destek hizmetleri de sunuluyor.