Deprem bölgesindeki çocuklar için Hepsiburada 'Bir Gülüş Yeter' etkinlikleri başladı

E-ticaret platformu Hepsiburada, çocuklara yönelik gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi “Bir Gülüş Yeter” kapsamında Hatay ve Gaziantep’te etkinlikler düzenledi.

Hepsiburada çalışanlarının da gönüllü olarak katılım gösterdiği Bir Gülüş Yeter etkinlikleri 11 Nisan’da Hatay’da ve 13 Nisan’da Gaziantep’te gerçekleştirildi. Uzman pedagogların gözetiminde, bu etkinlik serisi için hazırlanan özel alanda, resim ve yüz boyama, rüzgar gülü yapımı, sıfır atık ve kitap okuma etkinliği ile drama atölyeleri gibi çeşitli aktiviteler düzenlendi. Çocuklar, açık alanda dev satranç oyununun yanı sıra sandalye kapmaca, halat çekme ve seksek gibi geleneksel oyunlarla da eğlendi. “Bir Gülüş Yeter” etkinlikleri kapsamında çocuklar ayrıca çizgi film gösterimleri ile de keyifli vakit geçirdi.

‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ kapsamında sosyal destek çalışmaları sürecek

Hatay ve Gaziantep’te binden fazla çocuğun katıldığı etkinliklere sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Melekler Yaşam Köyü Derneği ile hayvanları besleme etkinliği düzenlenirken, Temiz Atık Derneği ile atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda tüm çocuklara 23 Nisan ruhuna uygun olarak oyuncak ve kitaplar armağan edildi.

E-ticaret platformu, ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ programı kapsamında sosyal destek faaliyetlerine önümüzdeki 2 yıl boyunca devam edeceğini açıkladı.