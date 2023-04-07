Deprem bölgesindeki enerji ihtiyacı için Trakya'dan 8. ekip yola çıktı

Kahramanmaraş merkezli ülkeyi yasa doğan deprem felaketlerinin ardından ilk günden itibaren harekete geçen Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), afet bölgelerinde enerji ihtiyacını karşılamak için bölgeye sekizinci ekibini sevk etti.

Deprem nedeniyle bölgenin enerji ihtiyacının karşılanması ve aydınlatılması için gayret gösteren TREDAŞ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEDAŞ ve AFAD koordinesinde 7 gün 24 saat esaslı olarak çalışmalarına devam ediyor. Felaketin ilk yaşandığı andan itibaren, bölgedeki çalışmalarını dönüşümlü olarak sürdüren TREDAŞ ekipleri, bölge vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeni bir ekip ile yola çıktı. Toplam 20 kişiden oluşan yeni ekip, Kahramanmaraş’ta enerji nakil hatlarının iyileştirilmesi ile konteyner ve çadır kentlerin ihtiyaçlarına yardımcı olmaya devam edecek.

Bugüne kadar 162 kişilik ekip, 3 adet yardım malzemesi dolu kamyon, 6 sepetli araç, 31 tam teşekküllü pikap, 20 adet arazi aracı, biri 22 kVA teleskopik jeneratör olmak üzere toplam 11 adet jeneratör ile bölgeye destek oldu.