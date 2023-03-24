Deprem bölgesindeki işletmelere 1 buçuk milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği

KOSGEB, deprem bölgesinde hasar gören işletmelerin faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Kredisi Programı başlattı. İşletmelere 1 buçuk milyon liraya kadar hızlı finansman imkanı sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı ile deprem bölgesinde hasar gören işletmelere büyüklüğüne ve oluşan hasara göre 1 buçuk milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlayacak. Ayrıca afet bölgesinde KOSGEB alacaklarının kısmen veya tamamen silinmesine yönelik gerekli adımlar da atıldı.

Acil Destek Kredisi Programı’ndan imalat yapan, imalata dayalı parçaları tedarik eden, yine imalata ilişkin onarım faaliyetleri yürüten KOBİ’ler ile mimarlık faaliyetinde bulunan işletmeler yararlanabilecek. İş yeri küçük sanayi siteleri (KSS), organize sanayi bölgeleri (OSB) veya bunların dışındaki iş yeri kümelenmelerinde bulunan ve hasar görmüş KOBİ’ler de destekten faydalanabilecek. Mikro işletmeler 250, küçük işletmeler 500, orta ölçekli işletmeler de 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Hasar durumu ağır ve üstü olan işletmelerde bu limitler yüzde 50 arttırılacak. Orta ölçekli bir işletme ağır hasarlıysa toplam kredi limiti 1 buçuk milyon liraya çıkacak. İlk 12 ay geri ödeme yapmayacak olan işletmeler, ardından gelen 24 ayda ödemeleri 3’er aylık taksitler halinde gerçekleştirecek. Sıfır faizli programda faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.

KOSGEB programdan 30 bin KOBİ’nin yararlanmasını ve 11 milyar liralık kredi hacmi oluşturmayı hedeflerken, bu durumda işletmelerin kullanacağı faiz veya kar payı maliyeti 3 milyar liraya ulaşacak. Bu finansman maliyetinin tamamını KOSGEB karşılayacak.

Teminat sıkıntısı çeken işletmeler için Kredi Garanti Fonu (KGF) devrede olacak. Durumları valilik, kaymakamlık gibi resmi makamlardan belgelenen işletmeler Acil Destek Kredisi’ni kullanabilecek.