Deprem bölgesindeki kadın girişimcilere yardım

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile yürütülen sürdürülebilir sosyo-ekonomik entegrasyon için girişimcilik kapasitelerinin iyileştirilmesi projesi; gıda ve tarım alanında faaliyet gösteren kadın öncelikli girişimcileri buluşturdu.

Proje kapsamında gerçekleştirilen buluşma, girişimcilere yeni pazarlama fırsatları, sektöründe öncü şirketler ile bir araya gelme, e-ticarette kadın girişimciliği, e-ihracat ve sürdürülebilir üretim yönetimi gibi konularda yeni bakış açıları kazandırarak, KOBİ’lere ve kooperatiflere iş hacimlerini güçlendirme olanağı sundu.

Programın ile ilgili konuşan Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Ofisi Portföy Yöneticisi Pınar Yapanoğlu, “Özellikle deprem bölgesinden gelen kadın girişimcilerimiz İstanbul’da gıda ve tarım alanında çalışan büyük şirketlerle tanışma imkanı buldu. Ayrıca e-ticaret ve finansman alanlarının önde gelen markalarıyla da bir araya gelen girişimcilerimiz, kısa eğitimler alarak, iş görüşmeleri gerçekleştirdiler. Burada İstanbul ve deprem bölgesi illeri dahil olmak üzere, Türkiye’nin toplam 11 ilinden hem kadın girişimcileri, hem de kadınların çoğunlukta olduğu kooperatifleri ağırladık. Deprem bölgesindeki girişimcilerimizi kapasite ve ilgilerine göre belirleyerek İstanbul’a gelmelerini sağladık” dedi.

Deprem bölgesinin her anlamda çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğini vurgulayan Yapanoğlu, “Oradaki girişimcilerimizin her türlü desteğe ihtiyacı var. İstanbul’daki bağlantıların onlara yeni kapılar açmasını sağlamak üzere, biz de üzerimize düşeni yapıyor ve onlara elimizi uzatıyoruz. Bu etkinlikte hedefimiz; bireysel ve kooperatif bazında 60 katılımcı iken belirlenen hedefin çok üstüne çıktık. Kadınlara bir bütün olarak bakıyoruz, hem Türk hem Suriyeli kadınlar bizim buradaki destek ağımızın önemli birer parçası. Ayrıca projemizi 2025 Haziran ayında bitirmeyi hedefliyoruz ve bu döneme kadar da 5 bin kişinin girişimcilik eğitimlerini tamamlayacağız. Yaklaşık 1.200 girişimciyi bu ve benzeri etkinliklerde ağırlayarak yeni imkanlar oluşturmanın yanında, etkinlikler sonucu 300 katılımcımızın da mutlak suretle ticari başarısını hedefliyoruz. Burada amacımız hem sektörün büyükleriyle hem de birbirleriyle bir araya gelerek ufuklarını açmaları, potansiyellerini görmeleri ve açığa çıkarabilmeleri için gerekli desteği sağlamak. Özellikle ihracat yapan firmalarımızın bağlantıları ile yurt dışına açılmalarını da çok isteriz” dedi.

Başar: “Girişimcilik bilinci ve kültürü için ilk ve ortaokul seviyesinde de çalışmalar yürütüyoruz ”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Abdullah Başar, “Söz konusu proje isminden de anlaşılacağı gibi girişimcilik odaklı bir proje. Bu kapsamda, eğitimlerden bugün olduğu gibi iş dünyası buluşması etkinliklerine veya kaynak sağlamak üzere yürütülen hibe destekleri çalışmalarına kadar çok farklı alanlarda faaliyetler yürütülüyor. Bugünkü etkinlikte de girişimcilerimiz, daha büyük firmalarla entegre olmak gibi ufuk açıcı imkanlar buldular. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve 26 Kalkınma Ajansı olarak; ülkemizde girişimcilik kültürünün ve girişimcilik altyapısının geliştirilmesini sağlamak üzere farklı destekler ortaya koyuyoruz. Bu destekler bazen bir girişimcilik merkezinin kurulması, bazen girişimcilere yönelik eğitimler ve mentorluk hizmetleri olabiliyor. Kalkınma ajansları bizim koordinasyonumuzla bölgelerde faaliyet gösteriyor ve bölgelerinde girişimciliğin tüm aşamalarını destekliyorlar. Bazı ajanslar, erken yaşlarda girişimcilik bilincinin oluşturulması ve bu kültürün yaygınlaştırılması için ilk ve ortaokul seviyesinde öğrencilere dahi eğitim veriyorlar. Bu çalışmalar ile amacımız, ülkemizin genç ve dinamik girişimci adaylarının ihtiyaç duyduğu tüm desteği sağlamak ve çıkacakları serüvenlerde onlara cesaret verip, teşvik etmek oluyor” dedi.