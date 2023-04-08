Deprem bölgesindeki öğrencilere bayram hediyesi

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde bulunan Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi öğrencileri, depremden etkilenen Kahramanmaraş dahil 10 ayrı ile gönderilmek üzere oyuncak ve plastik top topladı. Okulda bir kampanya başlatan Okul Müdürü Atilla Kadıoğlu ve öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçerek oyuncakları paketleyip bayram öncesi deprem bölgesine yolladı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi öğrencileri de destek veriyor. Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi Müdürü Atilla Kadıoğlu, Okul yönetimi ve Okul Aile Birliği yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi deprem bölgesinde olan öğrencilerin bayrama yüzlerinin gülmesi ve biraz olsun morallerinin düzelmesi için oyuncak ve plastik top alıp gönderme kararı aldı.

Deprem bölgesindeki öğrencilere gönderilecek hediyeler için yapılan çalışmalar için Okul Müdürü Atilla Kadıoğlu, "Tabii şu anda mübarek Ramazan ayındayız. İnşallah da Ramazan Bayramı’na kavuşacağız. Biz burada, evimizde sımsıcak bir ortamda sevdiklerimizle bayramımızı geçirirken oradaki çocuklarımız bayramda “Ne yaparlar, nasıl olur?” diye dertleniyorduk öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olarak. Aklımıza oradaki çocuklarımıza top ve oyuncak almak geldi. Bu anlamda bedenen orada olmasak da ruhen orada olmak adına, oradaki çocuklarımızla bayramı yaşama adına böyle bir çalışma yaptık. Ben, katılan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu bayramda biz, Bolluk ailesi olarak deprem bölgesindeyiz" dedi.

10 A öğrencilerinden Ahsen’de, "Bu depremde bizim okulumuzun da bir yardımı bulunsun diye bu şekilde depremzede çocuklara yardımda bulunmak istedik. Elimizden geldiğince yardım yapmak istedik. Müdürüme bunu düşündüğü için, öğretmenlerime ve öğrenci arkadaşlarıma bu yardımda bulundukları için çok teşekkür ederim" dedi.

10 C öğrencilerinde Tuğalp’de yaptığı açıklamada, "Şubat 2023 tarihinde ülkemizin doğusunda bir deprem yaşadık. Çok fazla insan vefat etti ya da yaralandı. Biz de Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi olarak deprem bölgesine çocuklar için oyuncak ve top yardımı yapıyoruz. Bu projeyi destekleyen bütün öğretmenlerime, bütün öğrenci arkadaşlarıma ve idaremize teşekkür ediyorum.