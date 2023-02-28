Deprem bölgesindeki psikososyal destek faaliyetleri çerçevesinde 691 bin öğrenci ve veliye ulaşıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki 10 ilde oluşturulan 418 psikososyal destek çadırı ve 88 hastane sınıfında toplam 691 bin 284 öğrenci ile veliye ulaşıldığını bildirdi.

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarından barınmaya, sıcak yemek hizmetinden temel ihtiyaçların sağlanmasına çok sayıda başlıkta tüm birimleriyle seferber olan Milli Eğitim Bakanlığı, bölgedeki psikososyal destek faaliyetlerine devam ediyor.

Bu çerçevede ’her şart altında eğitime devam’ yaklaşımıyla deprem bölgesindeki illerde 418 psikososyal destek çadırı kurulduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrası hem öğrenciler hem de velilerdeki olumsuz duyguların etkilerini azaltmak için büyük çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Özer, konuya ilişkin açıklamasında görevli öğretmen/psikolojik danışmanlar ile yürütülen çalışmalarla 418 psikososyal destek çadırı ve 88 hastane sınıfında bugüne kadar toplam 691 bin 284 öğrenci ve veliye ulaşıldığını dile getirdi. Bu sayının 277 bin 599’unun velilerden, 258 bin 19’unun öğrencilerden oluştuğunu belirten Özer, diğer taraftan 71 ilde de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilere psikososyal destek çerçevesinde "deprem psikoeğitim programı" uygulanacağını hatırlattı.