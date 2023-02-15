Deprem bölgesindeki uzak köylere yardım ulaştırıyorlar

İlk günden bu yana deprem bölgesinde olan Konyaaltı Belediyesi ekipleri, yardım araçlarının ulaşamadığı köylere yardım götürmeye devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi, deprem bölgesinde ve Antalya’da depremin ilk gününden bu yana yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’ne hayırsever vatandaşların getirdiği yardımlar, depremin yaşandığı günden bu yana afet bölgesine sevk ediliyor. Depremin etkilerinin yaşandığı ilk saatlerden itibaren vatandaşların yardımına koşan Konyaaltı Belediyesi ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımların ulaştırılması konusunda da etkin rol oynuyor. Ekipler, özellikle büyük yardım araçlarının gitmekte zorlandığı merkeze uzak yerleşim yerlerine ulaşarak yardımları bire bir afetzede vatandaşlara teslim ediyor.

Konyaaltı Belediyesi ekiplerinin depremin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede afetzede vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’Antalya’dan bölgeye gelen yardım tırlarının uzak dağ köylerine ulaşmaları oldukça zor. Bu durumda daha küçük arazi araçlarımız devreye giriyor ve ekiplerimiz köy köy gezerek yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyor’’ dedi. Konyaaltı Belediyesi olarak deprem bölgesindeki çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Başkan Esen, Antalya’ya gelen afetzede vatandaşlar için de projeler üreteceklerini söyledi.