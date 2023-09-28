Deprem bölgesindeki velilere psikoeğitim destek programı

Milli Eğitim Bakanlığınca deprem bölgesindeki velilere yönelik "Zorlayıcı Yaşam Olayları Sonrası Veli Psikoeğitim Programı" hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce travmatik olaylar sonrasında velilerin zorlayıcı olaylar ile baş etme becerilerini güçlendirmek için psikoeğitim programı hazırlandı. Üç oturum olarak hazırlanan program, "Stres Tepkilerinin Farkındalığı, Olumlu Başa Çıkma ve Geleceğe Yönelik İyimserlik" temalarından oluşuyor. Velilere travma sonrası sunulan psikososyal destek programıyla travmanın psikolojik ve sosyal etkisi değerlendirilerek velilerin stres belirtilerinin azaltılması ve psikolojik dayanıklılıklarının artırılması, desteğin sürekliliğini sağlayarak uzun vadeli ruh sağlığı sorunlarının oluşmasının önlenmesi hedefleniyor.

Söz konusu program, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması ile öncelikle deprem bölgesindeki velilere yapılacak çalışmalarda yararlanılmak üzere rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların kullanımına sunuldu.