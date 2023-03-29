Deprem bölgesinden diğer illere nakil olan 14 bin 73 öğrenci illerine geri döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki okulların kademeli olarak açılmasının normalleşmeye katkı sağladığını, bunun sonucunda da deprem felaketinin yaşandığı on ilden diğer şehirlere nakil yaptıran 14 bin 73 öğrencinin kendi illerine geri döndüğünü bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim öğretim süreçlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesindeki okullarımızı kademeli olarak açmamız, illerimizdeki normalleşmeye büyük katkı sağlıyor. Deprem sonrasında nakillerini farklı şehirlere aldıran evlatlarımızdan 14 bin 73’ü illerine geri döndü" ifadelerini kullandı.