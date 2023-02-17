Deprem bölgesinden dönen AFAD ekipleri gözyaşlarına hakim olamadı
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan 10 kişilik AFAD ekibi Karabük'e geri döndü.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan 10 kişilik AFAD ekibi Karabük’e geri döndü.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Karabük İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görevli ekipler deprem bölgelerine gönderilmişti.
Gaziantep ve Hatay’da arama-kurtarma çalışmalarını tamamlayan 10 kişilik ekip gece yarısı Karabük’e geri döndü.
Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde beklenen ekip, AFAD gönüllüleri ve yetkililer tarafından çiçekle karşılandı.
AFAD personelleri, araçtan inerek arkadaşları ve aileleriyle kavuşmanın sevincini yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı.