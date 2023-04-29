Deprem bölgesinden dönen BAÜN'lü Mühendis Akademisyenlere ödül

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede kendi alanlarındaki teknik ve akademik çalışmalara katılan Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenleri ile Rektörlük makamında bir araya geldi.

Üniversite üst yönetiminin de yer aldığı ziyarette Rektör Oğurlu, çalışmaları dolayısıyla tebrik ettiği Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Umut Hasgül, Dr. Öğr. Üyesi Altuğ Yavaş ve Arş. Gör. Dr. Erkan Töre ’ye teşekkür belgesi takdim etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BAÜN Rektörü Yücel Oğurlu şunları söyledi: "Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli ve on bir ilimizi etkileyen depremlerin ardından, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından AFAD ve ilgili diğer resmî kurumlarla koordinasyon sağlayarak bölgedeki ihtiyaçlara yönelik birçok çalışmalar başlatmıştık. Üniversitemiz mühendislik fakültesi inşaat bölümü öğretim elemanlarından oluşan bir heyeti İçişleri Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlendirmesi ile deprem bölgesinde inceleme ve araştırma için gönderdik. Yaklaşık 50 gün bölgede kalan araştırmacılarımız; Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep il ve ilçe merkezlerindeki binaların hasar ve göçme sebeplerini araştırdılar. Özellikle Malatya ilinde binaların depremler sonrası onarım ve güçlendirme gereksinimlerinin ortaya konulması ve ayrıca ağır hasar gören ve/veya acil yıkılması gereken natamam binaların saptanarak bakanlığa raporlanması işlerini yaptılar.

Üstün bir gayret ve özveri ile çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."