Deprem bölgesinden Eren Enerji ve Selim Alan'a teşekkür

Zonguldak’tan deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçilerinin ısınma ve barınma ihtiyaçlarını çözüme kavuşturan Eren Enerji ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’a anlamlı teşekkür mesajı geldi.

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçilerinin barınma ve ısınma problemi yaşadıklarını belirten destek talebi sonrası harekete geçen Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Eren Enerji şirketi kısa bir süre sonra sorunu çözüme kavuşturdu. Belediye başkanı Alan’ın ilgili bakanlıklarla görüşmesinin hemen ardından bölgede faaliyet gösteren Eren Enerji şirketi üç tır konteynır ve ekipmanı acil olarak bölgeye gönderdi. Dün akşam saatlerinde barınma ve ısınma ihtiyaçları giderilen madenci ekibi sosyal medyada yayınlamış oldukları video ile teşekkür mesajı yayınladı.

Aydemir Akbaş isimli TTK işçisi maden işçileri adına yayınlamış olduğu mesajında “Allah razı olsun. Zonguldak’ta her an her dakika telefonuma cevap veren ve çözüme ulaştıran isminin geçmesini istemediği için adını veremediğim bir dost ile bağlantı kurdum, Hatay Antakya bölgesinde TTK kurtarma ekibine barınma ısınma gibi ihtiyaç çağrısı yaptık ve 24 saat geçmeden bu hale geldi. Buradan şu anda Antakya’da olan Ceyhun Kartal ’a Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan’a ve Eren Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Emir Eren’e sonsuz teşekkürler. Allah razı olsun” dedi