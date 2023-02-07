Deprem bölgesinden gelen 368 yaralı Kayseri'de tedavi ediliyor

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, deprem bölgelerinden gelen 368 kişinin Kayseri’de 3 hastanede tedavisinin devam ettiğini, bu hastaların 37’sinin yeni doğan ve çocuk olduğunu belirtti.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, düzenlediği basın toplantısında deprem bölgeleriyle alakalı il olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kayseri’den giden 180 kişinin afet bölgesinde görev yaptığını dile getiren Erşan, “Biz Kayseri olarak afet yaşandığı andan itibaren bakanımızın ve valimizin talimatları ile hemen ilgili birimlerimizi görevlendirdik. Hızlı bir şekilde afet bölgesine UMKE ve sağlık ekiplerimizi görevlendirdik. Kayseri’den afet bölgesine 45 tane 112 ekibimizi görevlendirdik. 25 tanesi orada sabit görev yapacak ve diğer ekiplerimizde sevk ekibi olarak çalışmaktadır. 8 tane UMKE timimizde afet bölgesinde vaziyet almış durumdadır. 180 arkadaşımız sahada görev yapmaktadır” dedi.

368 kişinin tedavisi sürüyor

Erşan, deprem bölgesinden Kayseri’ye getirilen 368 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirterek, “Merkezde bütün hastanelerimizde aktif olarak yer almaktadır. Afet olduktan sonra bu bölgeden yaralı nakilleri gerçekleşecekti. Kayseri bunda ciddi rol üstlenmiş durumdadır. Biz hızlı bir şekilde şehir, üniversite hastanesi ve ilçelerimizde kapasiteler oluşturduk. Şuanda bin 826 servis yatağımız hazır vaziyettedir. 131 tane de yoğun bakım yatağı oluşturduk. Ambulanslar buraya sürekli nakil hizmeti sunuyor ve yaralıları da götürüyor. Bunun için acil servislerimizin ve yoğun bakımlarımızın güçlü olması lazım. Bu bölgede özellikle büyük hastanelerimizde başhekimlerimiz hızlıca aksiyon alarak cerrahi müdahale gerektiren vakalarda dahil gelecek olan yaralılarımıza acil müdahale etmek için vaziyet aldılar. Yoğun bakım ünitelerinde ve servislerde çalışan arkadaşlarımızda gerekli ekipmanları birlikte hazırlar. Afet bölgesinden yaralıların akışı ile birlikte ilimize şuana kadar 368 tane yaralımızı kabul ettik. Bu hastalarımızın 74 tanesi yoğun bakımda takip ediliyor. Bununda 37 tanesi yeni doğan ve çocuk hastalarımız. 80 tane hastamızı taburcu ettik. Taburcu olan hastalarımıza da ilişkin valiliğimizin himayesinde misafirhaneler oluşturduk. Şuan itibariyle ilimizde gerekli kapasite oluşturuldu ve gelecek olan yaralılarımıza müdahale etmek için hazır durumdayız. Kaybettiğimiz vakalarımızda oldu. Şehir hastanesinde 2, üniversitede 1 tane eks vakamız var. Durumu ağır olan hastalarımız da var” şeklinde konuştu.

"112’yi gereksiz yere meşgul etmek vebaldir"

Kayseri’de de acil vakalara müdahale ettiklerini kaydeden Erşan, vatandaşlara uyarılara bulunarak, “Bizim ilimizden deprem bölgelerine 45 tane 112 ekibi görevlendirdik. Az bir sayı değil. Tüm illerden o bölgeye ekipler aktarılıyor. Bu bir vebaldir. Burada asıl olan ihtiyacı olan insanlara kalan ekiplerle müdahale ediyoruz. İlimizde vakalar söz konusu ve biz bunlara yetişmek durumundayız. Kalan ekiplerle bunu koordine ediyoruz. Dolayısıyla vebal almış olurlar. Asılsız ihbar bu dönemde konuşulacak şey değil. Çok ağır ihbardı. İnsanlara ulaşmak noktasında biz zamanla uğraşıyoruz. Birde böyle şeylerle vakit kaybedersek çok üzücü durumlarla karşılaşırız. Dikkat edilmesi lazım. 112 gereksiz yere meşgul edilmemeli. Aynı şekilde acil hallerde de hastanelere gitmeliyiz” dedi.