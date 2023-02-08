Deprem bölgesinden getirilen 50 yaralı Sivas'ta tedavi altına alındı

Depremin vurduğu 10 ilde binalardan yaralı olarak kurtarılan vatandaşlardan 50’si, Sivas’a getirilerek tedavi altına alındı.

Deprem afetinin yaşandığı illerde yıkılan binaların enkazlarından yaralı olarak kurtarılan vatandaşlar, çevre illere ulaştırılarak tedavi altına alınıyor. Yaralıların bir kısmı ambulanslarla ve yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine getirildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, deprem bölgesinden 50’ye yakın hasta geldiğini söyledi. Hastalardan 2’si çocuk 5’inin yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Doğan, “18 yaralıyı servislere yatırdık. 22 hastayı da taburcu ettik. Şu ana kadar bize gelen hastalar kendi imkanları ve yakınlarının yardımı ile getirilen hastalarımız. 10 hastanın da acil serviste tedavisi devam ediyor. Biz hastane olarak hazırız, doktorlarımızı alarma geçirdik. İnşallah hep birlikte bu durumun altından kalkmaya çalışacağız” dedi.

"2 çocuğun yanında anne ve babası yok"

Doğan, gelen yaralılar arasında 2 çocuğun ailesinin yanında bulunmadığını belirterek, “Onların da yoğun bir şekilde tedavisi devam ediyor. Diğerlerinin büyük bir çoğunluğunu taburcu ettik ama hastalarımızı takibe devam ediyoruz. Toplam 8 çocuk var, 2’si yoğun bakımda. 2 çocuk refakatçisiz, yanında refakatçisi olmadan ambulansla getirildi. İlgili kurumlara bildirdik. Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’dan yaralı geldi. Yaralı sayısının artacağını düşünerek Numune Hastanesi olarak hazırlandık. Doktorlarımız alarmda şu anda, ekibin sayısını artırdık" diye konuştu.