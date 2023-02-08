Deprem bölgesinden Kayseri'ye getirilen yaralı sayısı bin 100 oldu

Deprem bölgelerinden Kayseri’ye getirilerek tedavi altına alınan yaralı sayısı bin 100’e çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Kayseri’de teyakkuza geçti. Deprem bölgelerinden Kayseri’ye getirilerek tedavi altına alınan yaralı sayısı bin 100’e çıktı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, dün yaptığı açıklamada, "Merkezde bütün hastanelerimizde aktif olarak yer almaktadır. Afet olduktan sonra bu bölgeden yaralı nakilleri gerçekleşecekti. Kayseri bunda ciddi rol üstlenmiş durumdadır. Biz hızlı bir şekilde şehir, üniversite hastanesi ve ilçelerimizde kapasiteler oluşturduk. Şuanda bin 826 servis yatağımız hazır vaziyettedir. 131 tane de yoğun bakım yatağı oluşturduk. Ambulanslar buraya sürekli nakil hizmeti sunuyor ve yaralıları da götürüyor. Bunun için acil servislerimizin ve yoğun bakımlarımızın güçlü olması lazım. Bu bölgede özellikle büyük hastanelerimizde başhekimlerimiz hızlıca aksiyon alarak cerrahi müdahale gerektiren vakalarda dahil gelecek olan yaralılarımıza acil müdahale etmek için vaziyet aldılar. Yoğun bakım ünitelerinde ve servislerde çalışan arkadaşlarımızda gerekli ekipmanları birlikte hazırlar" demişti.