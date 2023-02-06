Deprem bölgesine dört koldan destek

Gölcük Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay Gölcük Şubesiyle birlikte yardım kampanyası başlattı.

Depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak için başlatılan kampanyada gıda, hijyen ve barınma malzemeleri içeren yardımlar, Gölcük Belediyesi meclis salonu girişindeki kentsel dönüşüm ofisinde toplanacak. Yardım kampanyasını sosyal medya hesaplarından paylaşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem sebebiyle mağduriyet yaşayan kardeşlerimiz için, Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi olarak AFAD’ın talebiyle ayni destek sağlayacağız. Yardım etmek isteyen hemşehrilerimiz Gölcük Belediyesi’nin Preveze Caddesi’ne cepheli meclis salonu girişindeki kentsel dönüşüm ofisine yardımlarını ulaştırabilir. Hazırladığımız yardımlar AFAD ile koordineli bir şekilde ihtiyaç noktasına gönderilecektir" dedi.