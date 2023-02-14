Deprem bölgesine ekip ve araç desteği

Nevşehir Belediyesi tarafından, deprem bölgesindeki temizlik ve hasar tespit çalışmalarında görev almak üzere 14 personel ve 3 temizlik aracını Hatay ve Kahramanmaraş’a gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm imkânlarını seferber eden Nevşehir Belediyesi, deprem bölgesine adeta çıkarma yaptı. Depremden en fazla etkilenen illerden olan Hatay ve Kahramanmaraş’a depremin ardından çok sayıda itfaiye ve iş makinesi ile birlikte personel gönderen Nevşehir Belediyesi, bu bölgedeki araç ve personel sayısını arttırıyor.

Nevşehir Belediyesi son olarak Hatay’daki temizlik çalışmalarında görev almak üzere 3 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ve beraberinde 9 temizlik görevlisi ile birlikte, Kahramanmaraş’taki hasar tespit çalışmalarında görev almak üzere 5 teknik personelini bu kentlere gönderdi.