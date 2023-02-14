Deprem bölgesine gelen madencilerden takdir toplayacak hareket

Yaşanan deprem sonrası Bartın’dan Hatay’a arama kurtarma çalışmaları için gelen madenciler, buldukları ziynet eşya ve paraları polise teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası ülkenin her yerinden deprem bölgelerine yardım ve destek yağdı. Bunların en başında ise madenciler geliyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası Bartın’dan deprem bölgesi Hatay’a gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı madenciler Antakya ilçesinde bir aparmanda alınan ses üzerine bölgeye gitti. Burada alınan ses ve termal dedektörle yapılan kontroller sonrası madenciler hayat koridoru adı verilen kazı çalışmaları sırasında siyah bir çantanın içinde yüklü miktarda altın, para ve kredi kartı olduğunu gördü. Bunun üzerine madenciler çantadaki tüm para ve altınlar polise teslim etti.