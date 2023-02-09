Deprem bölgesine giden Gedizli ekipler çalışmalara başladı

Kütahya’nın Gediz ilçesinden deprem bölgesine giden Kaymakamlık, Belediye ve Madenci Arama Kurtarma Ekipleri, enkaz altında kalan afetzedeleri sağ salim çıkarmak için çanla başla mücadele ediyor.

Arama kurtarma ekiplerinin yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Akçadurak, “Ülkemizin birçok bölgesinden arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, Gediz olarak gönüllü Arama Kurtarma Ekiplerimiz yaşanan büyük depremin hemen ardından bölgeye ulaşarak enkaz altında kalan afetzedelerimize ulaşmak için canla başla mücadele ediyorlar. Dualarımız vatandaşlarımızın sağ salim kurtulması” dedi.

’Gün birlik günü’ çağrısını yineleyen Başkan Akçadurak, yaraların el birliğiyle sarılması için çalıştıklarını belirterek, "Yaralarımızı hep birlikte sarmak için depremzede vatandaşlarımızın yanındayız" diye konuştu.