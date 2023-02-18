Deprem bölgesine giden lastik tamircileri kimseyi yolda bırakmıyor

Adıyaman’a giden birçok kurumun hizmet araçlarının patlayan lastiklerini gönüllüler tamir ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden resmi ekiplerin yanı sıra çok sayıda gönüllü de çalışmalarda görev aldı. İstanbul’daki bir firmadan çalışan Elvan Yıldırım da acil hizmet araçlarının lastiklerini tamir etmek için gönüllü oldu. Lastik firmasının aracıyla bölgeye gelen Yıldırım, resmi araçların yanı sıra sivil araçların da lastiklerini tamir ediyor.

Acil hizmet araçlarının lastiklerini tamir ediyor

Yoğun bir şekilde görev yapan acil sağlık personelinin patlayan araç lastikleri ile uğraşma gereği duymamaları için Adıyaman’a geldiklerini söyleyen Elvan Yıldırım, “Adıyaman’a ambulans ve kolluk kuvvetlerinin lastiklerini tamir etmek için geldik. Yeteri kadar kovaladılar, koşturdular, yoruldular. Bir de lastiklerle uğraşmasınlar istedik. Bizler de onların yorulmasını engellemek için İstanbul’dan çıkıp Adıyaman’a geldik. İyi ki de gelmişiz. Bir nebze de olsa yardımımız olduysa çok gurur verici bir şeydir. Rabbim kimseyi darda koymasın. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Burada çaresiz olanı da gördük ama şükürler olsun ki bizi biz yapan insanlığımız ve imanımızdır. Her şey normale dönmeye başlıyor. İlla ki her şeyin düzelmesi bir süreç alacak. Biz elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Adıyaman’da vatandaşlarımızın da ücretsiz lastiklerini tamir ediyoruz. Yaptığımız işte hiçbir şekilde para talep etmiyoruz. Ticarete gelmedik, aksine yardımımız olursa dünyanın en güzel işini yapmış oluruz” dedi.

Ölümüne gaza basıyorlardı

Tır şoförü olan akrabalarının bölgeye iş makinesi ya da yardım malzemesi ulaştırmak için ölümüne gaz pedalına bastığını söyleyen Yıldırım, “Bu zaman seferberlik ve vatana, millete borcunu ödeme zamanı. Bizim milletimiz zaten seferber oldu. Özellikle benim ailemde herkes tır şoförü, ölümüne gaza basanları gördüm. ’5 dakika geç kalmayayım, Adıyaman ve deprem bölgesindeki çalışmalar aksamasın’ diye ölümüne gaz basan ağabeylerim, dayılarım, amcalarım var. Vakit seferberlik vakti, başka bir şey diyemiyorum. Bazı şeyler boğazıma geliyor ama düğümleniyor lakin nasıl anlatayım, nasıl söyleyeyim onları, söyleyemiyorum. İnsan ister istemez duygulanıyor” diye konuştu.