Deprem bölgesine İstanbul'dan yardım yağıyor

AK Parti İstanbul Teşkilatı ve ilçe belediyeleri, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarmak için tüm imkanlarıyla seferber oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Hangi renkten, hangi siyasi görüşten olursa olsun İstanbul, Türkiye için tek yürek oldu. Şimdiye kadar bin 539 insani yardım tırı, 823 iş makinesi ve teknik teçhizatı ile 2 bin 907 arama kurtarma ve destek personeli gönderildi. Yardımlar sürecek” dedi.

Türkiye’yi sarsan depremlerin izlerini silmek, depremzedelere yardım etmek için AK Parti İstanbul Teşkilatı ve 24 AK Partili ilçe belediyesi 7/24 esasıyla çalışıyor. Desteklerin aralıksız devam edeceğini söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, şimdiye kadar bin 539 insani yardım tırı, 823 iş makinesi ve teknik teçhizat ile 2 bin 907 arama kurtarma ve destek personelinin bölgeye gönderildiğini söyledi.

“İstanbul, depremzedeler için tek yürek oldu”

İstanbulluların yardım için olağanüstü destek verdiğini belirten Kabaktepe, “Depremin ilk saatlerinden beri bütün İstanbullular olarak teyakkuz halinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her bir İstanbullu kardeşim, bulunduğu durum neye imkan veriyor ise onu yaparak devletimize destek, milletimizle tek yürek olmanın telaşı içerisindedir. Hangi renkten, hangi siyasi görüşten ve hangi dünya görüşünden olursa olsun onlarca belediye, onlarca sivil toplum örgütü ve sayısı yüzbinleri bulan gönüllü kardeşimiz ile hamdolsun İstanbul deprem bölgesi için, Türkiye için tek yürek olmayı başardı” açıklamasında bulundu.

Temel ihtiyaç malzemeleriyle dolu bin 539 tır bölgeye sevk edildi

Bölgede ihtiyaç duyulan malzemelere göre yardımların hazırlandığını söyleyen Kabaktepe, “Başta belediyelerimiz olmak üzere bu ana değin içerisinde depremden etkilenen vatandaşlarımızın öncelikli ihtiyaçlarını barındıran bin 539 insani yardım tırı, enkaz altında kalan vatandaşlarımızı bir an önce kurtarmak adına 823 adet iş makinesi ve teknik teçhizat, 2 bin 907 arama kurtarma ve destek personeli gönderdik. Bölgemize yardımlarımız devam ediyor. Bu rakamlar her geçen gün, her geçen saat, her geçen dakika artıyor. Kıymetli kardeşlerim umudumuzu diri tutunuz. Devletimiz bu süreci atlatacak güçte, milletimiz gerekli gayreti gösterecek bilinçtedir” ifadelerini kullandı.