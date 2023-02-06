Deprem bölgesine kan bağışı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Silivrililer yardım için seferber oldu. Kızılay’ın kan bağışı çağrısı sonrasında Silivri Belediyesi de sosyal medya sayfalarıyla vatandaşları kan bağışına davet etti.

6 Şubat Pazartesi saat 14:00-23:00 saatleri arasında Yaşar Kemal Sergi salonunda kan bağışları alınacak

