Deprem bölgesine koşan personele teşekkür belgesi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörlüğü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan BTÜ personeline yönelik teşekkür belgesi töreni düzenledi.

Afetten etkilenen illerde görev alarak arama kurtarma ve destek hizmetleri faaliyetlerine katılan BTÜ personeline yönelik düzenlenen törene, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi (SKS) Başkanı Mehmet Erman, SKS Şube Müdürü Rıdvan Can ve Tuba Soylukan ile arama kurtarma faaliyetlerine katılan BTÜ personeli katıldı.

Teşekkür belgesi takdim töreninin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, bu insani görevde yer alarak maddi ve manevi çalışmalara destek olan, enkaz alanında arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve destek hizmetleri vererek ekiplere yardımcı olan tüm BTÜ personeline teşekkür etti. Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan Ekinözü merkezli depremlerin yüzeye çok yakın olması nedeniyle büyük bir afetle karşı karşıya kalındığına değinen Rektör Prof. Dr. Çağlar, bu süreçte tüm Türkiye’nin tek yürek olarak deprem bölgesine koştuğunu vurguladı. BTÜ ekiplerinin daha depremin ilk saatlerinde bölgeye hareket ettiğine değinen Rektör Çağlar, “Bu zorlu süreçte yer alan ekiplerimiz, bizlere ulaşan gönüllü katılım listesinden deprem ve enkaz eğitimi almış personelimiz içerisinde titizlikle seçilerek bölgeye gönderildi. Orada olan sizler, yapılanların ne şartlar altında yapıldığını en iyi bilenlersiniz. Bölgenin ihtiyaçları düşünülerek seçilen ve yola çıkan gerek akademik gerekse idari tüm personelimize ve öğrencilerimize teşekkürü bir borç bilirim. Beklenmeyen doğal afetlere karşı ülkemizi hazır hale getirmek durumundayız. 6 Şubat’ta meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da tekrar acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Program Rektör Çağlar’ın teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.