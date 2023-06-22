Deprem bölgesine yardım edenlere teşekkür belgesi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem bölgesine yardım gönderen firma sahipleri ve üreticilere, Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle teşekkür belgesi verildi.

Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezinde düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, kurum müdürleri, sektör temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Tören, deprem bölgesi oluşturulan sinevizyon gösterimiyle başladı. Törende konuşan Vali Yardımcısı Yusuf Güler, yapılan yardımlar hakkında bilgi vererek, "İlimizin bugüne kadar üstüne düşenden fazlasını yaptı ama bunun yeterli olmadığının farkındayız. Deprem bölgesine yaklaşık 400 tır yardım gönderdim. Binlerce çadır, konteyner, ihtiyaç malzemesi gönderdik. Deprem sonrası ilimizden yaklaşık bin 700 personel gitti" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy ise deprem bölgesindeki üreticisinin ihtiyaçlarına göre teknik personel gönderdiklerini hatırlattı. Aksoy, "Siz değerli üreticilerimizin katkılarıyla deprem bölgelerine ilimizden 18 tır, toplam 405 ton hayvan yemi, 1 tır, toplam 26 ton un, 21 ton sucuk, kavurma, peynir, bin 200 paket süt ve 1 milyon 283 bin 500 TL nakdi, 25 bin TL tutarında ayni yardım yapıldı. Deprem felaketinde büyük bir dayanışma örneği göstererek yardımlarını esirgemeyen vatandaşlarımıza, üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Sizlerin katkılarıyla deprem gününden bu güne kadar on binlerce insanımızın yüreğinde açtığı yaraları sarmak için gece gündüz çalıştık, çalışacağız" diye konuştu.