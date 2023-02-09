Deprem bölgesine yardım malzemesi götüren Tosyalı esnaf kazada yaralandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinden deprem bölgesine yardım malzemesi götüren esnaf Kahramanmaraş’ta geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş’ın Pınarbaşı ilçesi yakınlarında Mustafa Kıral’ın idaresindeki 37 AAJ 281 plakalı yardım malzemesi yüklü kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü Mustafa Kıral ve araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile en yakın sağlık merkezine giderek ayakta tedavi oldu.