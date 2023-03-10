Deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Bilecik'in Pazaryeri İlçesinden deprem bölgesine yakacak yardımı devam ediyor.

Deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Bilecik’in Pazaryeri İlçesinden deprem bölgesine yakacak yardımı devam ediyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin öncülüğünde yakacak yardım odunu yüklü yardım tırı depremden ağır hasar alan Adıyaman’ın Besni ilçesine doğru yola çıktı. Başkan Tekin yardım tırını uğurladıktan sonra, “Deprem bölgelerine yardımlarımız devam ediyor. Zaman geçtikçe depremi ve oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını göz ardı etmeyeceğiz unutmayacağız. Bu durumun içinden tamamen çıkana kadar elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.