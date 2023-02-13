Deprem bölgesine yardımların ulaştırılması için ekipler çığ düşen yolu ulaşıma açtı
Malatya-Pütürge yoluna düşen çığ, ekiplerin çalışması sonrasında kaldırıldı. Yolun yeniden ulaşıma açılması ile yardımların bölgeye ulaşması tekrardan sağlandı.
Malatya-Pütürge yoluna düşen çığ, ekiplerin çalışması sonrasında kaldırıldı. Yolun yeniden ulaşıma açılması ile yardımların bölgeye ulaşması tekrardan sağlandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya-Pütürge arasına çığ düştü. Elazığ İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri çığ düşen yolu tekrardan güvenli hale getirmek için gün boyu çalışmalarını sürdürdü. Uzun uğraşların ardından yol ulaşıma tekrar açıldı ve yardım araçları yoluna devam edebildi.