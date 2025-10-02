Deprem Bursa'da böyle hissedildi

Marmara Denizi’nde öğle saatlerinde yaşanan deprem Bursa’da da hissedildi. Orhangazi ilçesinde bir işyerinde deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşyerindekiler ve dışarıdakiler büyük panik yaşadılar.

Saat 14.55’te Marmaraereğlisi’ndeki 5.0 büyüklüğündeki deprem geniş coğrafyada hissedildi. Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir işyerinde alışveriş yapanlar ve esnaf panikle dışarı kaçtı. Deprem anında kapı önünde oturan diğer vatandaşlar da koşturmaya başladı.

Bursa genelinde depremle ilgili herhangi bir yıkım olmadığı öğrenildi.