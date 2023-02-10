Deprem çadırında 'Umut'

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem sonrası Osmaniye’de dünyaya gelen bebeğin adına çadırda kalan ailenin isteği üzerine bir asker tarafından "Umut" adı verildi.

Türkiye’yi sarsan deprem haberleri arasında umut veren bir haber de gündeme geldi. AFAD İzmir ile beraber deprem bölgesi olan Osmaniye’deki Atatürk Lisesi çadır alanında görev alan Milli Eğitim Arama Kurtarma (MEBAKUB) İzmir ekibi, deprem sonrası bir bebeğin dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Öte yandan çadırda kalan ailenin, bebeğin adının bir asker tarafından konulmasını istediği, askerin yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyarak bebeğe ’Umut’ adını verdiği ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.