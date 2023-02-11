Deprem çadırlarına sobalar Metal'den, odunlar köylülerden

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yediden yetmişe tüm vatandaşlar deprem bölgesine yardım için seferber oldu. Kırsal mahalledeki vatandaşlar dağlardan kestikleri odunları depremzedeler için hazırlarken, Sındırgı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından da çadır sobası üretimine başlandı.

Deprem bölgesindeki kurulan çadırlarda ısınma ihtiyacı için Sındırgı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gönüllü öğrenciler ve öğretmenleri tarafından çadır tipi soba üretimine başladı. Hayırsever vatandaşların destekleri ile öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen sobalar yardım seferberliği ile bölgelere giden odun yardımı yüklenen TIR’larla birlikte AFAD tarafından belirlenen ihtiyaç durumuna göre bölgeye gönderilecek.

Deprem bölgesine gönderilmek üzere ilk etapta 100 adet soba yapmayı planladıklarını belirten Sındırgı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Recep Örüm “ Deprem bölgesinde mağdur olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir nebze olsun yardımcı olmak amacıyla Sındırgı halkından toplamış olduğumuz yardımlarla aldığımız soba malzemelerini burada sobaya dönüştürüyoruz. Tamamladığımızda da deprem bölgesine göndereceğiz. 14 tane sobayı gönderdik, 20 tanede hazırlıyoruz. Pazarteside 60 tane malzemesi gelecek tamamladığımızda onları da göndereceğiz.” Dedi.

Yardımda bulunmak isteyen vatandaşların da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecekleri belirtildi. Sındırgı Umurlar kırsal mahallesinde vatandaşlar tarafından hazırlanan 1 TIR 25 Ton odun Kahramanmaraş’a gönderildi.