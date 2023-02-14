Deprem enkazında can veren mimar ve ailesi Cizre'de yan yana defnedildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Gaziantep’te yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden mimar Turgut Sönmez ve ailesi, bugün memleketleri Şırnak’ın Cizre ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremde Gaziantep’te ikamet ettikleri binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalıp hayatını kaybeden mimar Turgut, eşi Saadet ve çocukları Enhan Sönmez, Cizre Asri Mezarlığında yan yana defnedildi. Gaziantep merkez İbrahimli Mahallesi Emre apartmanının 1. katında eşi Saadet ve 2 yaşındaki çocukları Enhan ile ikamet eden Turgut Sönmez, oturdukları binanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşların yapmış olduğu arama kurtarma çalışmaları sonucu Sönmez ve ailesi, merdiven boşluğunda ölü olarak bulundu. Ekipler tarafından enkaz altından cansız bedenleri çıkarılan üç kişilik Sönmez ailesi, yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Şırnak’ın Cizre ilçesine getirildi.

Cenazeler ilk önce Kale Mahallesi’nde bulunan baba evine getirildi. Genç mimar ve ailesi Meydan Başında kılınan cenaze namazından sonra binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle gözyaşları ve dualar eşliğinde Asri Mezarlığında yan yana defnedildi.