Deprem esnasında evinden garajın üzerine atladı

Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nde depremde panik yaşayan vatandaş, evin balkonundan garaja atladı.

Deprem esnasında evinden garajın üzerine atladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çerkezköy’ün Veliköy Mahallesi’nde depremde panik yaşayan vatandaş, evin balkonundan garaja atladı.

İstanbul’un Silivri ilçesinde yaşanan 6.2’lik deprem Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde de hissedildi. Veliköy Mahallesi’nde depremde bir anlık panik yaşayan vatandaş, araba garajının üzerine atladı. Hafif sıyrıklarla kurtulan vatandaş, deprem nedeniyle binanın önünden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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