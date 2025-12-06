Deprem Farkındalığı İçin İlk Durak Silivri
Deprem bilincini artırmayı amaçlayan DASK Bilgilendirme Tırı, Türkiye turuna Silivri'den başlıyor.
Deprem güvenliği ve Doğal Afet Sigortası’nın önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan DASK Bilgilendirme Tırı, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü Silivri’de hemşehrilerimizle buluşuyor. Vega AVM önünde gün boyunca ziyarete açık olacak etkinlikte, deprem anında doğru davranış teknikleri uygulamalı olarak anlatılacak; ayrıca Zorunlu Deprem Sigortası hakkında bilgilendirmeler yapılacak.
Silivri, bu önemli farkındalık çalışmasının Türkiye’deki ilk durağı olacak. Gün boyu uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek interaktif deneyimlerde, vatandaşlara sanal gerçeklik uygulamaları ile deprem anı simülasyonları yaşatılacak.
SİLİVRİ’DE PROGRAM DETAYLARI
8 Aralık 2025 Pazartesi
Vega AVM Önü
08.30 – 17.30
Silivri Belediyesi, tüm vatandaşları deprem bilincini güçlendirmek adına bu etkinliğe katılmaya davet ediyor.