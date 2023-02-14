Deprem felaketinden 203 sonra gelen umutta Adapazarı detayı

Deprem felaketinin 203’üncü saatinde sevindiren haber Kahramanmaraş’tan geldi. Arama kurtarma ekiplerine destek veren Adapazarı Belediyesi personelleri, Hidayet ve Muharrem Polat çiftinin 7 katlı Aktaş Apartmanı’nın en dibinden sağ çıkartılmasına vesile oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde tahribata sebep olan deprem sonrasında enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için seferberlik devam ediyor. Bu çerçevede felaketin üzerinden geçen 203 saat sonrasında Kahramanmaraş’ta çalışmalarına devam eden arama-kurtarma ekipleri ve onlara destek veren Adapazarı Belediyesi personelleri 7 katlı Aktaş Apartmanı’nın enkazında 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Enkazın neredeyse en dip noktasına inen ekipler, Hidayet Polat (24) isimli kadın ile eşi olduğu öğrenilen Muharrem Polat’ı (32) 203 saat sonra canlı olarak çıkarmayı başardı.