Deprem fırsatçılarına karşı Adana polisi teyakkuzda

Yaşanan depremlerin ardından Adana’da vatandaşların apartmanları terk etmesi üzerine hırsızlık olaylarının yaşanmaması için polis apartman önlerinde gece-gündüz nöbet tutup devriye atmaya başladı.

Geçtiğimiz pazartesi saat 4.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, ardından saat 13.45’te bu kez merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremlerde Adana’da 12 bina yıkıldı. Yıkılan binaların yanı sıra yüzlerce bina da ağır hasar aldığı için vatandaşlar tarafından boşaltıldı. Apartmanların boşaltılmasıyla birlikte bazı fırsatçılar da apartmanlara dadandı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Başta bekçi ve yunus ekipleri olmak üzere tüm emniyet ekipleri hırsızlara karşı apartman önlerinde gece-gündüz nöbet tutmaya başladı. Ekipler, şüpheli gördükleri şahıslarla ilgili GBT sorgusu ve üst araması yaptı. Bu arada, çok sayıda hırsızlık girişiminin önlendiği, 10’dan fazla şüphelinin yakalandığı öğrenildi.