Deprem gerçeğini bu merkezde öğreniyorlar

Kocaeli’de bulunan Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, şehir dışından gelen öğrencilere, deprem farkındalığıyla ilgili uygulamalı eğitim verdi.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, deprem bilincini aşılamak ve deprem anında yapılması gerekenleri hatırlatmak üzere eğitimler vermeye devam ediyor. SEKA Kültür Alanında hizmet veren Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, şehir dışından gelen misafirlerini ağırladı. Zonguldak ve Sakarya’dan gelen öğrenciler, deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili merkezde uygulamalı eğitim aldı.

İlk olarak öğrencilere depreme dayanıklı binanın nasıl olması gerektiği anlatıldı. Ev içinin depreme hazırlanması, deprem anı ve deprem sonrası yapılacaklarla ilgili detaylı bilgi verildi. Ardından eğitime katılan öğrencilere 7.2 büyüklüğündeki Düzce depremi ve 7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi simülasyonla birebir yaşatıldı. Eğitim sonrası memnuniyetlerini dile getiren okul personeli ve öğrenciler, böyle bir sistemin, deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olan tüm illerde olması gerektiğini belirtti. Katılımcılara deprem eğitim kitapçığı ve katılım belgesi verildi.