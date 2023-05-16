Deprem gönüllüleri deneyimlerini paylaştı

SUBÜ Genç Sağlıkçılar Topluluğu tarafından asrın felaketi olan deprem bölgesinde gönüllü olarak görev yapan personelleri katılımcılarla buluşturan ‘Deprem Bölgesine SUBÜ’den Uzanan Eller’ etkinliği gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Sağlıkçılar Topluluğu tarafından ‘Deprem Bölgesine SUBÜ’den Uzanan Eller’ isimli etkinlik düzenlendi. Online gerçekleştirilen etkinlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede SUBÜ Arama Kurtarma Ekibi ile görev alan Doç. Dr. Mustafa Yılmaz ve Öğretim Görevlisi Hasip Cana, afet bölgesinde yaşadıkları tecrübeleri, afet psikolojisini ve yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaştı. AFAD’ın görevleri, nasıl AFAD gönüllüsü olunacağı ve hangi durumlarda AFAD’a ihtiyaç duyulduğu gibi konular üzerinde de duruldu. Deprem bölgesinde görev alan diğer SUBÜ gönüllüleri de yaşadıklarını ve bölgede karşılaştıkları durumları katılımcılara aktardı. Etkinlikte Dr. Öğretim Üyesi Sevgi Balcıoğlu ile Genç Sağlıkçılar Topluluğu Akademik Başkanı Öğr. Gör. Mustafa Demir de yer aldı.