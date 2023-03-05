Deprem Haftası'nda vatandaşları bilinçlendirmek için seferber oldular

Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi (SAKE), 1-7 Mart Deprem Haftası’nda vatandaşlarda deprem bilinci oluşturabilmek için stant kurdu. Asrın felaketinde görev yapan ekip, "Arama kurtarma gönüllüsü olun, bir can da siz kurtarın" çağrısında bulundu.

Deprem felaketinin ardından afet bölgelerinde görev yapan ve birçok kişinin enkaz altından sağ çıkarılmasına yardımcı olan Sakarya Arama Kurtarma Ekibi, görev sürelerini tamamladıktan sonra şehre dönüş yaptı. 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Hendek ilçesinde stant kuran ekip, deprem ülkesi olan Türkiye’de vatandaşları bilinçlendirmek için seferber oldu. Şehit Polis Muammer Sencer Caddesi’nde bulunan stantlarda 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin oluşturduğu hasarın fotoğrafları yer aldı. Araç ve gereçlerin tanıtımı da yapılan stantta, gönüllü üyelerin kaydı yapıldı. Stantları ziyaret eden vatandaşlara ihtimal dahilinde olacak bir afet sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Derneklerine üye olanlara belirli periyotlarla arama ve kurtarma eğitimleri verdiklerini aktaran SAKE Dernek Başkanı Erdal Aydın, aynı zamanda afetlere karşı bilinçlendirme eğitimleri verdiklerini söyledi.

"Birçok insana elimizden geldiği kadarıyla yararlı olmaya çalıştık"

Asrın felaketi sonrasında deprem bölgelerine gittiklerini aktaran SAKE üyesi Ezgi Nur Kaya, "Ülkemizde meydana gelen deprem sonrasında arkadaşlarımızla bölgede bulunduk. Birçok insana elimizden geldiği kadarıyla yararlı olmaya çalıştık. Şimdi de insanlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Biz burada din, dil, ırk ayırt etmiyoruz. Ben öğrenciyim ve 4 yıldır bu ekipteyim. Şehir dışında okuyorum ama elimden geldiği kadar ekibime yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi de burada bir stant açtık ve ekipmanlarımızı tanıtıyoruz" dedi.

"Amacımız, haberleşmeyi milletimize tanıtmak"

Afetlerde irtibatların kesilmesi sonrasında telsizlerin devreye girdiğini aktaran Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Sakarya Şubesi Genel Sekreteri Hakan Akbulut, "Buradaki amacımız, haberleşmeyi milletimize tanıtmak. Afet durumunda ve önemli olarak depremde ilk saatlerde haberleşme, internet, ve telefon olayı kapanıyor. Burada da biz devreye giriyoruz ve tüm haberleşme bizim üzerimizden sağlanıyor. Bütün ekiplere, gerekli olan yerlere iletişim ve ulaşma hususunda her türlü yardımı biz yapıyoruz" diye konuştu.

"Bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarımızı vatandaşlara aktarıyoruz"

Deprem Haftası’nda vatandaşları bilinçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını belirten SAKE Dernek Başkan Yardımcısı Gürkan Özer, "1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle hem vatandaşlarımızı doğal afet hususunda bilinçlendirmek hem de derneğimize gönüllü üyelerimizi kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Burada derneğimiz bünyesinde bulunan malzeme ve ekipman tanıtımı yapıyoruz. Bu anlamda Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde ekiplerimiz 60 kişiyle çalışmalar gerçekleştirdi, birçok vatandaşımıza da canlı olarak ulaştı. Bundan sonraki süreçte de bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarında bulunacağımızı bizi ziyaret eden vatandaşlara aktarıyoruz. Aynı zamanda da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile ilgili görsellerimizle bir nevi o günün hatırlatmasını yaparak, bugünlerde ve o günlerde yapılan çalışmalarda hem teknolojik gelişmelerin değişikliği hem de depremde nelerin yapılacağı hususunda aktarımlar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz vatandaşlarımızın bilinç seviyelerini artırmak için dernekleştik"

Vatandaşlara gönüllülük çağrısında bulunan Özer, "Biz vatandaşlarımızın bilinç seviyelerini artırmak için dernekleştik. Ekibimizde depremde hasar görmüş binalardan çıkan, Marmara Depremi’nde göçük altından kalan arkadaşlarımız bulunuyor. Bu anlamda da vatandaşlarımıza gönüllülük çağrısında bulunuyoruz. ’Arama kurtarma gönüllüsü olun, bir canda siz kurtarın’ diyoruz" ifadelerini kullandı.