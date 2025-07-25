Deprem'i yaşadılar

Yıldırım Belediyesi ve Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü iş birliğinde Bayrak Alanı’nda düzenlenen deprem simülasyon eğitimine Yıldırımlılar yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım Belediyesi, afetlere hazırlık alanında kurum ve kuruluşlarla iş birliğini geliştirmeye devam ediyor. Deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında doğru davranış biçimleri hakkında bilgilendirmelerde bulunmak ve afet farkındalığını artırmak için Yıldırım Belediyesi ve AFAD iş birliğinde Bayrak Alanı’nda deprem simülasyon eğitimi düzenlendi. Gerçek deprem deneyiminin yaşatıldığı simülasyon TIR’ında, AFAD eğitmenleri vatandaşlara deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Ayrıca, Yıldırım Belediyesi simülasyon TIR’ındaki eğitime katılanlara, ev içi güvenliği sağlamak amacıyla ‘Deprem Sabitleme Kitleri’ hediye edildi. Deprem’in Türkiye’nin en önemli konularından birisi olduğuna değinen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım’da kentsel dönüşüm noktasında kaybedecek bir dakikamız dahi yok derken deprem ve ihtimali olan afetleri göz önünde bulunduruyoruz. Bu düşünceyle insanlarımıza güvenli yaşam alanları oluşturmak için 5 binin üzerinde konut ürettik. Bu dönemin sonunda bu sayıyı 30 bine çıkaracağız. Diğer taraftan da vatandaşlarımızı ihtimali olan afetlere karşı alınabilecek önlemler konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu minvalde geride bıraktığımız bir yılda 10 bini öğrenci olmak üzere 16 bin insanımıza afet eğitimi verdik" ifadelerini kullandı.