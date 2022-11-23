Deprem için akıllı telefonunuza Afet Çantası uygulamasını yükleyin

İnegöl Belediyesi tarafından akıllı telefonlar için hazırlanan Afet Çantası programı afet anında "güvendeyim ya da güvende değilim" mesajı göndermenin yanısıra, GSM sistemi olmadan 112’yi arama ve acil yardım düdüğü çalma özelliği ile hayat kurtarıyor.

Düzce’de gece yarısı meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, büyük korkuya neden oldu. Geniş bir bölgede etkisini hissettiren, 50 kişinin yaralandığı ve bazı binaların hasar gördüğü deprem sonrası İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban açıklamalarda bulundu. Başkan Taban hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de İnegöl Belediyesi’nin “Afet Çantası” uygulamasını hatırlatarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

Afetlere her an hazır olmak gerektiğini ifade eden Başkan Taban, “Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Bölgemiz de deprem gerçeği ile sıkça yüzleşen bir bölge. Bu noktada tedbir bizden, takdir Allah’tan diyerek hem bireysel hem toplumsal olarak atılması gereken adımları atmak durumdayız. Dün gece Düzce merkezli yaşanan depremde, bunu bir kez daha hatırladık. Hayatını kaybeden kimsenin olmaması en büyük tesellimiz olsa da 50 dolayında vatandaşımızın yaralı olması ve zarar gören binaların bulunması, işin ciddiyetini gözler önüne serdi. Bir kez daha depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Afet Çantası uygulaması

İnegöl Belediyesi’nin depremle ilgili çalışmaları çerçevesinde hayata geçirdiği Afet Çantası uygulamasını hatırlatan Başkan Taban, “İnegöl Belediyesi olarak deprem ve benzeri afetlerle ilgili çalışmalarımız çerçevesinde, dijital ve yenilikçi bakış açısıyla Android ve IOS sürümlerinde yer alan “Afet Çantası” uygulamasını devreye aldık. 2021 yılında hayata geçirilen İnegöl Belediyesi Afet Çantası Uygulaması tamamen ücretsiz. Program içerisinde; acil yardım butonu, acil yardım düdüğü, güvendeyim, güvende değilim gibi bildirim alanları bulunuyor. Uygulama üzerinden doğrudan 112’ye ulaşabiliyorsunuz. Güvendeyim ya da Güvende Değilim butonu, yakınınız ya da ailenizden olan 3 kişiyi kaydederek size ulaşılmasını sağlıyor. Aynı zamanda bilgilendirme sekmelerinin de yer aldığı uygulamada acil toplanma sahaları gibi bilgilendirmeler de yer alıyor. Yine burada vatandaşımızın bilincini arttırmak için testler var. Tüm vatandaşlarımızdan; Android https://afer.in/l/0WRCQC ve IOS üzerinden https://afer.in/l/XBQPTR linklerinden Afet Çantası uygulamasını indirerek tedbir almalarını rica ediyorum. Aynı zamanda yaşanacak muhtemel bir sorunda ekiplerimizin 7/24 hazır olduğunu, vatandaşlarımızın günün her saati 153 Çözüm Merkezimize ulaşabileceklerini hatırlatmak istiyorum” dedi.