Deprem nedeniyle eğitime ara verilen okullar depremzedeler için ekmek üretim merkezi oldu

Gümüşhane’de Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri ve personeli depremzedelere ekmek ulaştırabilmek için okulu ekmek üretim merkezi haline getirdi.

Gümüşhane’de, Kahramanmaraş’ta ve civarındaki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime ara verilen Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekmek üretim merkezi oldu. Okul müdürü Aynur Bilgin, idareciler ve okul personelinin günlük 16 saat mesai harcayarak hazırladıkları ekmekler deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılacak. Günlük 10 bin ekmeğin üretildiği okulda, talebe göre günlük 30 bin bile ekmeğin üretilebileceğini söyleyen Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Aynur Bilgin, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü talimatlarıyla kurulan fırınlarda ekmek üretiminin süreceğini söyledi.

“16 saat çalışarak ekmek üretiyoruz”

İhtiyaca göre vardiyalı olarak 24 saat usulüne göre çalışabileceklerinin altını çizen Gümüşhane Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Aynur Bilgin, “Başta Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün talimatlarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle beraber bu fırınlarımız kuruldu. Ülkemizin yüzyılın felaketini yaşadığı dönemde bizler de bir katkı sunmak istedik ve bu katkı da okul olarak yaşanan bu acı günlerde ne yapabileceğimizi düşünüp bu kararı aldık. Bu günlerde okul olarak, personelimiz ve idaremiz tek yürek şekilde 16 saat çalışarak ve ekmek üreterek depremzedelere gönderiyoruz. Bir yarayı sarabilirsek ne mutlu bize. Daha acil durumlarda vardiya usulü 24 saat çalışırsak 20-30 bin ekmek üretebiliriz. İhtiyaç halinde okul olarak, idare olarak, personel olarak her zaman yardıma hazırız” dedi.